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Банки Швейцарії почали закривати рахунки росіян через ризик санкцій, - ЗМІ

Швейцарія, Середа 27 березня 2024 17:54
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Банки Швейцарії почали закривати рахунки росіян через ризик санкцій, - ЗМІ Архівне фото: Банки Швейцарії почали закривати рахунки росіян через ризик санкцій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Частина банків у Швейцарії почала закривати рахунки громадянам країни, які мають одночасно російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Відомості".

Видання поспілкувалося з керуючим партнером швейцарського юридичного бюро Leolex Романом Кудіновим.

Він уточнив, що з проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS і Credit Suisse з подвійним громадянством.

Крім цього, у відкритті рахунку у Швейцарії відмовили кільком громадянам Ізраїлю, які залишили собі паспорт Росії. Видання пише, що банки стали проводити більш ретельні перевірки через ризик санкцій.

Швейцарія посилює санкції проти РФ

Наприкінці лютого повідомлялося, що Швейцарія нарощує свої зусилля по боротьбі з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

А нещодавно генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії. Це стало першою ознакою того, що Берн готовий переслідувати групи осіб за ведення бізнесу з Москвою.

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