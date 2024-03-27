Банки Швейцарії почали закривати рахунки росіян через ризик санкцій, - ЗМІ

Частина банків у Швейцарії почала закривати рахунки громадянам країни, які мають одночасно російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Відомості ".

Крім цього, у відкритті рахунку у Швейцарії відмовили кільком громадянам Ізраїлю, які залишили собі паспорт Росії. Видання пише, що банки стали проводити більш ретельні перевірки через ризик санкцій.

Він уточнив, що з проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS і Credit Suisse з подвійним громадянством.

Наприкінці лютого повідомлялося, що Швейцарія нарощує свої зусилля по боротьбі з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

А нещодавно генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії. Це стало першою ознакою того, що Берн готовий переслідувати групи осіб за ведення бізнесу з Москвою.

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