Банки, школи, магазини, медицина: біженці порівняли сервіс в Україні та Європі

Українські біженці вважають, що сервіс у Європі програє за деякими показниками. Але чим довше українці перебувають за кордоном, тим кращі оцінки дають країні перебування.

Абсолютна більшість опитаних українців погодились, що громадський транспорт в Європі значно кращий (77%), ніж в Україні (14%). Аналогічна думка і щодо європейських доріг, які вважають кращими (85%), ніж в Україні (5%).

Державні онлайн-послуги в Україні оцінені значно краще (71%), ніж в Європі (16%). Так само в Україні значно виграють фінансові та банківські послуги (70% проти 14% в Європі).

Сферу медицини українці оцінили також краще в Україні, ніж в Європі. Зокрема, як доступність медичних послуг (71% проти 21%), так і якість медичних послуг (60% проти 25%).

Водночас, щодо освіти оцінки розділились. Якщо дошкільну та шкільну освіту опитані оцінили дещо краще в Україні (42%), ніж в Європі (35%), то вищу освіту – навпаки: дещо краще в Європі (43%), ніж в Україні (32%). Українські студенти європейських вишів згодні більше за інших з тим, що вища освіта краща у Європі.

А от житло в Україні респонденти вважають доступнішим (57%), ніж в Європі (22%), бо його дешевше винаймати і тим більше купити, і для найму потрібно пройти менше довгих та бюрократичних процедур, до того ж в Європі українці не є громадянами країни, а мають або дозвіл на проживання або прихисток, що також не сприяє можливостям винаймати або купити житло.

Крім того, на думку українців, в нашій країні набагато краща індустрія краси (85%), ніж в Європі (5%). А також в Україні кращі: кафе і ресторани (60% проти 16%), поштові сервіси і сервіси доставки (54% проти 25%). Онлайн-шопінг в Україні також вважається кращим (51%), ніж в Європі (22%), а от щодо торгівельних мереж і магазинів думки розділились: 42% вважають їх кращими в Україні, 36% - в Європі.

Опитування проведено 4-11 липня 2023 року серед 2116 респондентів серед українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,2%.