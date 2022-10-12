Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,3% до 810 млрд гривень.