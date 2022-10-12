Банки резко подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,3% до 4,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре упали с 20,2% до 19,8% годовых, по валютным выросли с 4,9% до 5,5%.

Кредитный портфель банков сентябрь сократился на 0,5% до 1 068 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,6% до 231 млрд гривен, предприятий сократился на 1,3% до 810 млрд гривен.