Банки РФ значно применшують вплив санкцій, які нещодавно проти них запровадили, - Reuters

Російські банки та політики значно применшують вплив санкцій, які нещодавно запровадили проти російських кредиторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сполучені Штати та Великобританія минулого тижня додали кілька російських банків до списку санкцій, а Європейський союз відключив ще кілька банків із глобальної системи оплати SWIFT.

"Ті, хто потрапив під санкції минулого тижня, відреагували значною мірою спокійно: деякі кажуть, що порушення будуть обмеженими, а інші обмежують операції з іноземною валютою або припиняють торгівлю євро на брокерських рахунках", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за останній рік проведено велику роботу зі зниження операційних ризиків та створення резервів. Санкції в основному завдали збитків росіянам, які бажають виїхати за кордон або мати іноземну валюту. Обмеження на платежі в іноземній валюті позбавили найбільших банків другого рівня конкурентної переваги перед великими державними банками.

"У майбутньому це може порушити питання про добровільну та примусову консолідацію сектору", - додали наостанок.