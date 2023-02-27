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Банки РФ значительно приуменьшают влияние санкций, которые недавно против них ввели, - Reuters

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Россия, Понедельник 27 февраля 2023 20:50
Банки РФ значительно приуменьшают влияние санкций, которые недавно против них ввели, - Reuters Фото: Банки РФ значительно приуменьшают влияние санкций, которые недавно против них ввели, (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские банки и политики значительно преуменьшают влияние санкций, недавно введенных против российских кредиторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты и Великобритания на прошлой неделе добавили несколько российских банков в список санкций, а Европейский союз отключил еще несколько банков из глобальной системы оплаты SWIFT.

"Попавшие под санкции на прошлой неделе отреагировали в значительной степени спокойно: некоторые говорят, что нарушения будут ограниченными, а другие ограничивают сделки с иностранной валютой или прекращают торговлю евро на брокерских счетах", - говорится в материале.

Отмечается, что за последний год проделана большая работа по снижению операционных рисков и созданию резервов. Санкции в основном нанесли ущерб россиянам, желающим уехать за границу или иметь иностранную валюту. Ограничения на платежи в иностранной валюте были лишены крупнейших банков второго уровня конкурентного преимущества перед крупными государственными банками.

"В будущем это может поднять вопрос о добровольной и принудительной консолидации сектора", - добавили напоследок.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против трех частных банков России.

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ. Под ограничения попали минимум 10 банков.

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