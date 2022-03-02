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Все банки РФ должны быть отключены от SWIFT, - глава МИД

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Украина, Среда 02 марта 2022 16:21
Все банки РФ должны быть отключены от SWIFT, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время от SWIFT отключат семь российских банков. Однако министр считает, что все финансовые учреждения РФ должны быть отключены от международной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел.

"Семь банков России отключат от SWIFT, но хочу заверить, что это не последние банки, которые будут отключены. Мы продолжим эту работу - все банки Российской Федерации должны быть отключены от системы SWIFT, иначе транзакции, которые будут проводиться через подключенные банки, будут окрашены кровью невинных граждан, которые погибли под ударами российской агрессии", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее SWIFT заявила, что ожидает инструкций от власти о том, какие российские банки они хотят отключить от глобальной системы.

Также ранее Кулеба сообщил, что Россия хочет обойти санкции с помощью трех стран, которые готовы с ней работать.

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