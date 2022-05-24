Банки резко повысили курс в отделениях. Столько теперь стоит доллар

Курс доллара в украинских банках резко вырос после отмены Национальным банком 10%-й маржи с официальным курсом. При этом по карточкам он значительно отличается от купли-продажи наличной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

В частности, в отделениях ПриваБанка на 24 мая установлены такие курсы:

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ.

Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения. При этом некоторые банки установили минимальный курс покупки доллара на уровне 31,50, а продают по 38 гривен.

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