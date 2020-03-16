Банки продолжают демонстрировать тенденцию роста прибыльности

16 марта 2020 Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать восьмой «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги 2019 указывают, что банковская система Украины продолжила традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения по 2019 составил почти 59,634 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 80,295 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 43,973 млрд. грн. Если сравнивать с показателями 2018 года, то прибыль банков вырос в 2,67 раза, чистый процентный доход — на 9,93%, чистый комиссионный доход — на 16,3%. Из 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 32 показали снижение показателя NPL (доля плохих кредитов), только 4 банка показали убыток и ни у одного из 56-ти банков не было негативного чистого процентного дохода. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам банки демонстрировали тенденцию роста доходности.

ТОП-15 банков з наивысшим уровнем надежности (привлекательности) депозитов по итогам 2019 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ КРЕДОБАНК ТАСКОМБАНК ПИРЕУС БАНК МКБ ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ГЛОБУС БАНК УКРГАЗБАНК ФОРВАРД БАНК ИДЕЯ БАНК МЕГАБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ОЩАДБАНК ПРАВЭКС БАНК

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За 2019 год банк получил чистую прибыль в сумме 4,748 млрд. грн. По состоянию на 01.01.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 7,24%, что, как и ранее, в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Стабильно третье место в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. Как и раньше, это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-3 банков с надежным уровнем депозитов. По данным НБУ, за 2019 ТАСКОМБАНК получил прибыль в размере 458,036 млн. грн., его чистый процентный доход составил 1,337 млрд. грн., а чистый комиссионный доход — 463,194 млн. грн. Также, по состоянию на 01.01.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составляла всего 10,09%. Борис РАФАЛОВИЧ, Директор Департамента продаж розничных продуктов АО «ТАСКОМБАНК» отметил: «Прогнозируя движение депозитных ставок в текущем году, мы опираемся на прогнозы регулятора относительно размера учетной ставки. Сейчас она установлена ​​на уровне 11% годовых, и доходность вкладов для населения колеблется на рынке в диапазоне 11-14% годовых в гривне. Если регулятор до конца года снизит учетную ставку до 8%, банки будут предлагать своим вкладчикам ставки на уровне 8–11% годовых в национальной валюте».

Усилил свои позиции в рейтинге Пиреус Банк МКБ, заняв четвертую строчку рейтинга. По данным НБУ, прибыль банка за 2019 составил 30,797 млн. грн., а чистый процентный доход — 225,377 млн. грн. За 2019 год банк обеспечил прирост собственного капитала на 5,18%. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка по состоянию на 01.01.2020 года составляла 4,87%, что почти в 5,27 раз ниже среднего значения этого показателя по группе банков, участвовавших в рейтинге.

Уже больше года в десятку лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, чистая прибыль банка за 2019 год составил 63,907 млн. грн., а чистый процентный доход — 148,7 млн. грн. Четыре квартала подряд банк показывает устойчивую тенденцию роста доходов. По состоянию на начало 2020 года доля плохих кредитов (NPL) в портфеле банка составила 12,27%, что в 2,1 раза меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге. Дмитрий ЗАМОТАЕВ, начальник департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА сделал следующий прогноз: «Наш прогноз до конца года остается в силе — фаза активного снижения ставок по депозитам уже позади, и этот тренд постепенно будет утихать. Это найдет свое отражение в снижении депозитных ставок еще где-то на 1% от текущих уровней. При этом продолжится практика, когда клиенты при размещении свободных средств, в первую очередь, выбирают банк и только потом — оптимальную программу по соотношению цены и срока. Как правило, клиенты выбирают срок размещения, по которому банк готов платить больше».

Уже традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. Учитывая специализацию банка на кредитовании физических лиц, уровень NPL банка оценивался агентством как приемлемый. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за 2019 год составил 262,708 млн. грн., а прибыль после налогообложения — 124,620 млн. грн. За 2019 год Форвард Банк нарастил собственный капитал на 51,79%. По словам Андрея ПРУСОВА, заместителя председателя правления Forward Bank: «Одной из тенденций, которая продолжается и в текущем году, стало активное размещение населением вкладов через Интернет-банк и мобильные приложения. Так, сейчас в Forward Bank более 50% вкладов открывается в мобильном приложении, которое стартовало только в прошлом году, и мы уверены, что процент таких размещений будет расти. Forward Bank активно развивает этот сервис, и мы сделали полностью новый мобильный банкинг со многими удобными функциями, которые сегодня можно считать стандартами рынка».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозы, которое прогнозируется на 2020 год, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, за последние 3 года произошли качественные изменения в банковском надзоре. Теперь надзор не просто наблюдает за развитием ситуации в банках, а проводит стресс-тестирование и определяет, сколько дополнительного капитала нужно каждому из банков, если сценарий развития экономики будет хуже базового. Таким образом, регулятор выращивает у банков культуру управления рисками и повышает надежность системы.

Во-вторых, начало 2020 года стало для банков очень удачным временем для получения доходов от процентных операций. Ставки по кредитам упали не так сильно, как по депозитам, а низкая инфляция, хотя и обостряет процентную нагрузку на заемщиков, делает прирост прибыли банков одним из факторов привлекательности банковского бизнеса для инвесторов. Рост доходности операций также положительно сказывается на темпах прироста собственного капитала банков, укрепляет адекватность капитала и может положительно влиять на регулятивный капитал.

В-третьих, в банковской системе осталось совсем немного проблемных банков. Определенные трудности испытывают те банки, которые остались под санкциями правительства Украины, а также ряд небольших банков, у которых выявлены проблемы с выполнением правил и процедур финансового мониторинга. Агентство не ожидает, что к концу 2020 года с рынка будет выведено более 5-ти банков, и среди них точно не будет крупных финансовых институтов.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)