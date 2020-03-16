Банки продовжують демонструвати тенденцію зростання прибутковості

16 березня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять восьмого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки 2019 року вказують, що банківська система України продовжила традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за 2019 рік склав майже 59,634 млрд. грн., обсяг чистого процентного доходу перевищив 80,295 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 43,973 млрд. грн. Якщо порівнювати з показниками 2018 року, то прибуток банків виріс в 2,67 рази, чистий процентний дохід — на 9,93%, чистий комісійний дохід — на 16,3%. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 32 показали зниження показника NPL (частка поганих кредитів), тільки 4 банки показали збиток і в жодного з 56-ти банків не було негативного чистого процентного доходу. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зростання прибутковості.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 2019 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ КРЕДОБАНК ТАСКОМБАНК ПІРЕУС БАНК МКБ ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ГЛОБУС БАНК УКРГАЗБАНК ФОРВАРД БАНК ІДЕЯ БАНК МЕГАБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ОЩАДБАНК ПРАВЕКС БАНК

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За 2019 рік банк отримав чистий прибуток у сумі 4,748 млрд. грн. Станом на 01.01.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 7,24%, що, як і раніше, в рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСКОМБАНК. Як і раніше, це єдиний банк з українським капіталом в ТОП-3 банків з найнадійнішим рівнем депозитів. За даними НБУ, за 2019 рік ТАСКОМБАНК отримав прибуток у розмірі 458,036 млн. грн., його чистий процентний дохід склав 1,337 млрд. грн., а чистий комісійний дохід — 463,194 млн. грн. Також, станом на 01.01.2020 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 10,09%. Борис РАФАЛОВИЧ, Директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ «ТАСКОМБАНК» зазначив: «Прогнозуючи рух депозитних ставок у поточному році, ми спираємось на прогнози регулятора стосовно розміру облікової ставки. Нині вона встановлена на рівні 11% річних, і дохідність вкладів для населення коливається на ринку в діапазоні 11–14% річних у гривні. Якщо регулятор до кінця року знизить облікову ставку до 8%, банки пропонуватимуть своїм вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у національній валюті».

Посилив свої позиції у рейтингу Піреус Банк МКБ, посівши четверту сходинку рейтингу. За даними НБУ, прибуток банку за 2019 рік склав 30,797 млн. грн., а чистий процентний дохід – 225,377 млн. грн. За 2019 рік банк забезпечив приріст власного капіталу на 5,18%. Частка непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банку станом на 01.01.2020 року становила 4,87%, що майже в 5,27 разів нижче середнього значення цього показника по групі банків, які брали участь у рейтингу.

Вже більше року до десятки лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за 2019 рік склав 63,907 млн. грн., а чистий процентний дохід — 148,7 млн. грн. Чотири квартали поспіль банк показує стійку тенденцію зростання доходів. Станом на початок 2020 року частка поганих кредитів (NPL) у портфелі банку становила 12,27%, що в 2,1 рази менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ зробив наступний прогноз: «Наш прогноз до кінця року залишається в силі — фаза активного зниження ставок за депозитами вже позаду, і цей тренд поступово стихатиме. Це знайде своє відображення в зниженні депозитних ставок ще десь на 1% від поточних рівнів. При цьому продовжиться практика, коли клієнти при розміщенні вільних коштів, в першу чергу, обирають банк і лише потім — оптимальну програму за співвідношенням ціни і терміну. Як правило, клієнти обирають термін розміщення, за яким банк готовий платити більше».

Вже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. З огляду на спеціалізацію банку на кредитуванні фізичних осіб, рівень NPL банку оцінювався агентством як прийнятний. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 2019 рік склав 262,708 млн. грн., а прибуток після оподаткування — 124,62 млн. грн. За 2019 рік Форвард Банк наростив власний капітал на 51,79%. За словами Андрія ПРУСОВА, заступника голови правління Forward Bank: «Одною із тенденцій, що триває і у поточному році, стало активне розміщення населенням вкладів через Інтернет-банкі та мобільні додатки. Так, зараз у Forward Bank більше 50% вкладів відкривається в мобільному додатку, який стартував тільки минулого року, і ми впевненні, що процент таких розміщень буде зростати. Forward Bank активно розвиває цей сервіс і ми зробили повністю новий мобільний банкінг з майже всіма зручними функціями, які на сьогодні можна вважати стандартами ринку».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозується на 2020 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Для цього є кілька причин.

По-перше, за останні 3 роки відбулись якісні зміни в банківському нагляді. Тепер нагляд не просто спостерігає за розвитком ситуації в банках, а проводить стрес-тестування та визначає, скільки додаткового капіталу потрібно кожному з банків, якщо сценарій розвитку економіки буде гіршим за базовий. Таким чином, регулятор вирощує у банків культуру управління ризиками і підвищує надійність системи.

По-друге, початок 2020 року став для банків дуже вдалим часом для отримання доходів від процентних операцій. Ставки за кредитами впали не так сильно, як за депозитами, а низька інфляція, хоча і загострює відсоткове навантаження на позичальників, робить приріст прибутку банків одним з факторів привабливості банківського бізнесу для інвесторів. Зростання прибутковості операцій також позитивно позначається на темпах приросту власного капіталу банків, що зміцнює адекватність капіталу і може позитивно впливати на регулятивний капітал.

По-третє, в банківській системі залишилося зовсім небагато проблемних банків. Певні труднощі зазнають ті банки, які залишилися під санкціями уряду України, а також ряд невеликих банків, у яких виявлені проблеми з виконанням правил і процедур фінмоніторингу. Агентство не очікує, що до кінця 2020 року з ринку буде виведено більше 5-ти банків, і серед них точно не буде великих фінансових інститутів.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)