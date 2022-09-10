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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, Субота 10 вересня 2022 14:28
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних. У порівнянні з липнем ставки зросли на 0,4 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 6,7% до 3,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 17,8% до 20,2% річних, за валютними зросли з 4,5% до 4,9%.

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків скоротився на 0,7% до - 1 083 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,4% до 234 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,5% до 821 млрд гривень.

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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