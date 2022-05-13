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Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Пятница 13 мая 2022 08:59
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки готовы кредитовать население под 26,5% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составляли 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), однако значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом новые кредиты для населения в иностранной валюте в условиях военного положения не выдаются.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц выросли с 13,2% до 13,8% годовых, по валютным выросли с 3,6% до 4,3% годовых.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков апрель сократился на 0,1% до - 1 046 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 2,2% до 245 млрд гривен, предприятий вырос на 0,6% до 744 млрд гривен.

Напомним, с началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды.

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Национальный банк Украины
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