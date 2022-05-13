Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составляли 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), однако значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

При этом новые кредиты для населения в иностранной валюте в условиях военного положения не выдаются.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц выросли с 13,2% до 13,8% годовых, по валютным выросли с 3,6% до 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков апрель сократился на 0,1% до - 1 046 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 2,2% до 245 млрд гривен, предприятий вырос на 0,6% до 744 млрд гривен.

Напомним, с началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды.