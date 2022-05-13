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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 08:59
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки готові кредитувати населення під 26,5% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2022 року в національній валюті становили 26,5% річних. Це вище, ніж у березні (20,6%), проте значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому нові кредити для населення в іноземній валюті в умовах воєнного стану не видаються.

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 13,2% до 13,8% річних, за валютними зросли з 3,6% до 4,3% річних.

Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків скоротився на 0,1% до - 1 046 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 2,2% до 245 млрд гривень, підприємств виріс на 0,6% до 744 млрд гривень.

Нагадаємо, з початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються тільки на поточні потреби.

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Національний банк України
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