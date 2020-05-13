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Банки підвищили депозитні ставки для населення

Новини » Економіка     13.05.2020 - 14:37
Банки підвищили депозитні ставки для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки в період кризи виросли незначно

Процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних, що на 0,1 п. п. вище, ніж у березні (11,7% %). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за квітень виросли з 1,7% до 2,2%.

Банки підвищили депозитні ставки для населення

Депозитний портфель українських банків у квітні скоротився на 0,3% до 1 146 813 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,0% до 607 млрд грн, підприємств скоротився на 1,2% до 517 млрд грн.

Банки підвищили депозитні ставки для населення

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).

Відзначимо, за даними "Опитування про умовах кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Теги Новини України банкиНаціональний банк Українидепозит
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