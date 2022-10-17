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Банки з початку року закрили понад тисячу відділень: у яких залишилося найбільше

Фото: рейтинг банків за кількістю відділень очолює ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їхня кількість скоротилася з початку року на три (Сбербанк, Промінвестбанк і Мегабанк).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк. З початку року банк скоротив 203 відділення.

У державному Ощадбанку залишилося 1237 відділень (-365).

Далі з великим відривом йдуть банки із іноземним капіталом Райффайзен Банк (357) та Укрсиббанк (233). Замикає п'ятірку приватний ПУМБ (224).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 449 (на 6,3%).

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