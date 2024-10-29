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Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ

Фото: Ставки за депозитами будуть падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (IV квартал 2024 року).

За даними опитування, середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль. Однак частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу та населення, були дещо меншими за рекордні показники ІІ кварталу.

Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. Фондування від корпорацій зросло в 54% опитаних, хоча в ІІ кварталі таких було 68%. На думку банків, збільшувати запозичення від населення їх спонукали зміни регуляторних вимог.

У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними, йдеться в огляді НБУ.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, НБУ з 20 вересня 2024 року знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами для банків з 16,5% до 15,5%, що призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян в банках впали до 10,4% річних.

Як зазначають в НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП), попри зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення, тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції.

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