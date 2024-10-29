RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Банки планируют снижать ставки по депозитам, - опрос НБУ

Фото: Ставки по депозитам будут падать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2024 года).

По данным опроса, средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала.

Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств. Фондирование от корпораций возросло у 54% опрошенных, хотя во ІІ квартале таковых было 68%. По мнению банков, увеличивать заимствования у населения их побудили к изменению регуляторных требований.

В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными, говорится в обзоре НБУ.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, НБУ с 20 сентября 2024 года снизил ставки по трехмесячным депозитным сертификатам для банков с 16,5% до 15,5%, что приведет к снижению ставок по депозитам для граждан.

По данным НБУ, в сентябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках упали до 10,4% годовых.

Как отмечают в НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, и в дальнейшем обеспечивают защиту от инфляционного обесценения, то есть остаются выше текущего и прогнозного уровня инфляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
БанкиНациональный банк Украины