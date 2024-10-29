Банки планируют снижать ставки по депозитам, - опрос НБУ

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2024 года).
По данным опроса, средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала.
Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств. Фондирование от корпораций возросло у 54% опрошенных, хотя во ІІ квартале таковых было 68%. По мнению банков, увеличивать заимствования у населения их побудили к изменению регуляторных требований.
В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными, говорится в обзоре НБУ.
Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
Напомним, НБУ с 20 сентября 2024 года снизил ставки по трехмесячным депозитным сертификатам для банков с 16,5% до 15,5%, что приведет к снижению ставок по депозитам для граждан.
По данным НБУ, в сентябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках упали до 10,4% годовых.
Как отмечают в НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, и в дальнейшем обеспечивают защиту от инфляционного обесценения, то есть остаются выше текущего и прогнозного уровня инфляции.