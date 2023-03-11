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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в Украине

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Украина, Суббота 11 марта 2023 10:13
Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в Украине Фото: банки снова повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2023 года в национальной валюте составляли 36,0% годовых. По сравнению с январем ставки выросли на 0,3 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 7,2% до 5,1% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий февраль выросли с 19,5% до 20,5% годовых, по валютным выросли с 5,9% до 5,5%.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в Украине

Кредитный портфель банков за февраль сократился на 1,3% до 987 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,5% до 207 млрд гривен, предприятий сократился на 1,2% до 757 млрд гривен.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в Украине

Напомним, по данным НБУ, украинские банки продолжают ужесточать требования при выдаче кредитов для населения. Финучреждения заметно увеличили стоимость потребительских ссуд.

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