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Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Фото: банки підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у національній валюті становили 37,8% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 1,6 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,7% до 4,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у жовтні впали з 19,8% до 19,7% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,0%.

Кредитний портфель банків за жовтень скоротився на 1,3% до 1054 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,8% до 227 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 801 млрд гривень.

Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-вересні 2022 року склав 7,37 млрд гривень. Третій місяць поспіль банківська система зберігає прибутковість.

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банкиНаціональний банк України