Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,7% до 4,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у жовтні впали з 19,8% до 19,7% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,0%.

Кредитний портфель банків за жовтень скоротився на 1,3% до 1054 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,8% до 227 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 801 млрд гривень.