Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 4,7% до 4,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре упали с 19,8% до 19,7% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,0%.

Кредитный портфель банков за октябрь сократился на 1,3% до 1 054 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,8% до 227 млрд гривен, предприятий сократился на 1,1% до 801 млрд гривен.