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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 10:45
Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2022 года в национальной валюте составляли 37,8% годовых. По сравнению с сентябрем ставки выросли на 1,6 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 4,7% до 4,2% годовых.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре упали с 19,8% до 19,7% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,0%.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков за октябрь сократился на 1,3% до 1 054 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,8% до 227 млрд гривен, предприятий сократился на 1,1% до 801 млрд гривен.

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-сентябре 2022 года составила 7,37 млрд гривен. Третий месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

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