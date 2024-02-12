Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.

Ставки за депозитами

Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.