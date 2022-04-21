Как банки оценивают перспективы кредитования во время войны: опрос НБУ

В I квартале банки из-за войны кардинально изменили настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования. Респонденты отметили резкое снижение спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения, рекордное ужесточение стандартов кредитования и самый низкий уровень одобрения заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Опроса об условиях банковского кредитования НБУ (II квартал 2022 года)

"Спрос на кредиты утих, стандарты кредитования рекордно усилились. Банки не ожидают восстановления спроса на кредиты, за исключением сегмента малых и средних предприятий (МСП), и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков", - говорится в сообщении.

По данным опроса, в январе - марте 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно сократился, больше всего - на долгосрочные кредиты в иностранной валюте и ссуды МСП. Однако потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании частично усиливали спрос.

Большинство банков сообщили о существенном усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных кредитов, валютных займов и кредитов крупному бизнесу.

"Спрос населения на кредиты резко сократился из-за уменьшения расходов на товары длительного потребления и сбережений. Крупнейшее за всю историю опросов снижение спроса на ипотеку произошло вследствие ухудшения перспектив рынка недвижимости. Стандарты кредитования домохозяйств также ужесточились, в большей степени на ипотеку", - говорится в сообщении.

В I квартале 2022 года участники опроса отметили рост всех видов рисков, особенно кредитного и операционного.

Как отметили в НБУ, в следующие 12 месяцев 46% респондентов прогнозируют рост объема корпоративного кредитования. Зато большинство опрашиваемых отмечают ожидаемое падение розничного кредитования. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

Текущее опрос проводился с 18 марта по 8 апреля 2022 года среди кредитных менеджеров 28 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.