Банки ОАЕ почали масово блокувати рахунки компаній РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Як пишуть у ЗМІ, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з Росії, кількість яких у країні перевищила 4000. Крім того, було посилено контроль за платежами.

За словами юристів і представників консалтингових компаній, від 20% до 30% російських компаній в ОАЕ - зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків.

Їх можуть закрити навіть у тому разі, якщо клієнт не відповів на дзвінок банку або ж не надіслав листа рівно в зазначений час. Причому банки мають жорсткі вимоги. Часом вимагають надати і завірити до 20 документів протягом доби.

Причина такого підходу пов'язана з тим, що в ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, діяльність яких слабо пов'язана з країною або взагалі не має до неї стосунку.

Також юристи кажуть, що банки стежать за дотриманням санкцій. Таким чином, рахунки закривають не тільки підсанкційним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, що занесені в "чорні списки" США, Європейського Союзу і Великої Британії.