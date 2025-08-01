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Банки ОАЕ почали масово блокувати рахунки компаній РФ, - ЗМІ

П'ятниця 01 серпня 2025 23:40
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Банки ОАЕ почали масово блокувати рахунки компаній РФ, - ЗМІ Фото: в ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, діяльність яких слабо пов'язана з країною (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Банки в Об'єднаних Арабських Еміратах почали масово блокувати рахунки російських компаній. Питання, зокрема, пов'язане із санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Як пишуть у ЗМІ, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з Росії, кількість яких у країні перевищила 4000. Крім того, було посилено контроль за платежами.

За словами юристів і представників консалтингових компаній, від 20% до 30% російських компаній в ОАЕ - зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків.

Їх можуть закрити навіть у тому разі, якщо клієнт не відповів на дзвінок банку або ж не надіслав листа рівно в зазначений час. Причому банки мають жорсткі вимоги. Часом вимагають надати і завірити до 20 документів протягом доби.

Причина такого підходу пов'язана з тим, що в ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, діяльність яких слабо пов'язана з країною або взагалі не має до неї стосунку.

Також юристи кажуть, що банки стежать за дотриманням санкцій. Таким чином, рахунки закривають не тільки підсанкційним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, що занесені в "чорні списки" США, Європейського Союзу і Великої Британії.

Інші проблеми з фінансовими операціями у РФ

Нагадаємо, нещодавно Росія звернулися до Заходу із закликом пом'якшити санкції. Однією з умов було відновлення зв'язків із системою SWIFT.

Варто зазначити, що блокування системи SWIFT для банків РФ є одним із санкційних заходів проти РФ, який запровадили ЄС, щоб послабити економіку РФ і сприяти зупинці війни в Україні.

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