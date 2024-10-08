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Банки Нідерландів розморозили активи РФ на понад 500 млн євро, - Telegraaf

Вівторок 08 жовтня 2024 19:31
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Банки Нідерландів розморозили активи РФ на понад 500 млн євро, - Telegraaf Ілюстративне фото: банки Нідерландів розморозили активи РФ на понад 500 млн євро (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Банки у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів. Це відбулося внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraaf.

Як пише видання, у січні парламент країни оголосив, що загальна сума заморожених російських активів становитиме 660 млн євро. Однак до 1 липня було заблоковано 97,2 млн євро.

У документі, яке отримало видання, зазначено, що розмороження коштів відбулося "внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників".

Відомо, що 430 млн євро належить двом компаніям Російської Федерації. Зокрема, 230 млн євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню. Це пов'язано з тим, що компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Єврокомісія анонсувала кредит для України у розмірі 35 млрд євро. Його буде погашено за рахунок прибутків від заморожених активів Росії. За словами президента Зеленського, кошти в першу чергу спрямують на енергетичний сектор та оборону.

Також за рахунок таких грошей планується побудувати бомбосховища для дітей у садках та школах.

Нещодавно Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорка зустрівся з головою Євроради Шарлем Мішелем. Вони, зокрема, обговорили використання заморожених російських активів.

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