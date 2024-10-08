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Банки Нидерландов разморозили активы РФ более чем на 500 млн евро, - Telegraaf

Вторник 08 октября 2024 19:31
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Банки Нидерландов разморозили активы РФ более чем на 500 млн евро, - Telegraaf Иллюстративное фото: банки Нидерландов разморозили активы РФ более чем на 500 млн евро (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Банки в Нидерландах разморозили около 560 млн. евро российских активов. Это произошло в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraaf.

Как пишет издание, в январе парламент страны объявил, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн. евро. Однако к 1 июля было заблокировано 97,2 млн. евро.

В документе, получившем издание, отмечено, что размораживание средств произошло "в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных собственников".

Известно, что 430 млн. евро принадлежит двум компаниям Российской Федерации. В частности, 230 млн евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию. Это связано с тем, что компания из-за специальной конструкции была "формально отстранена" от российского собственника.

Что предшествовало

Напомним, ранее Еврокомиссия анонсировала кредит для Украины в 35 млрд евро. Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов России. По словам президента Зеленского,средства в первую очередь будут направлены на энергетический сектор и оборону .

Также за счет таких денег планируется построить бомбоубежища для детей в садах и школах.

Недавно Зеленский во время своего визита в Нью-Йорквстретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили использование замороженных российских активов.

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