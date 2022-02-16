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Банки начали принимать "ковидную тысячу" пенсионеров за коммуналку: как заплатить

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Украина, Среда 16 февраля 2022 06:30
Банки начали принимать "ковидную тысячу" пенсионеров за коммуналку: как заплатить Фото: пенсионеры смогут оплатить коммуналку за счет ковидной тысячи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 14 февраля в Украине украинцы старше 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен с карты еПоддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сегодняшнего дня это можно сделать онлайн через приложение государственного банка Приват24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Платежи в отделениях и подтверждение возраста

С 14 февраля украинцы, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные услуги со средств карты еПоддержка в кассах отделений ПриватБанка. При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.

Платежи онлайн

С 16 февраля возможность заплатить за коммуналку будет доступна в мобильном и веб-банке Приват24. Чтобы оплачивать коммунальные услуги за счет денег еПоддержка онлайн, надо обновить Приват24 до последней версии. Далее следует создать платеж за коммунальные услуги и выбрать карту еПоддержка для оплаты.

По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке около 5,4 млн цифровых карт еПоддержка для выделения бюджетных денег вакцинированным от COVID-19 гражданам.

Напомним, Кабинет министров разрешил тратить средства по программе еПоддержка гражданам от 60 лет и лицам с инвалидностью на коммуналку. Кроме того, вакцинированные от COVID-19 лица с инвалидностью смогут покупать лекарства.

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