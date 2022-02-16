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Банки почали приймати "ковідну тисячу" пенсіонерів за комуналку: як заплатити

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Україна, Середа 16 лютого 2022 06:30
Банки почали приймати "ковідну тисячу" пенсіонерів за комуналку: як заплатити Фото: пенсіонери зможуть оплатити комуналку за рахунок ковидної тисячі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 14 лютого в Україні українці старше 60 років можуть витратити 1 тисячу гривень з карти єПідтримка на оплату житлово-комунальних послуг. З сьогоднішнього дня це можна зробити онлайн через додаток державного банку Приват24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Платежі у відділеннях та підтвердження віку

З 14 лютого українці, яким виповнилося 60 років, можуть оплачувати комунальні послуги з коштів картки єПідтримка в касах відділень ПриватБанку. При оплаті комуналки система буде сама перевіряти вік, тому додатково підтверджувати документами не потрібно.

Платежі онлайн

З 16 лютого можливість заплатити за комуналку буде доступна в мобільному і веб-банку Приват24. Щоб оплачувати комунальні послуги за рахунок грошей єПідтримка онлайн, треба оновити Приват24 до останньої версії. Далі слід створити платіж за комунальні послуги і вибрати карту єПідтримка для оплати.

За даними ПриватБанку, на сьогоднішній день українці оформили в ПриватБанку близько 5,4 млн цифрових карт для виділення бюджетних грошей вакцинованим від COVID-19 громадянам.

Нагадавши, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти за програмою єПідтримка громадянам від 60 років та особам з інвалідністю на комуналку. Крім того, вакциновані від COVID-19 особи з інвалідністю зможуть купувати ліки.

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