Банки мають намір знизити ставки за депозитами, - опитування НБУ

Майже всі банки очікують подальшого зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (III квартал 2024 року).

У ІІІ кварталі фінустанови в цілому очікують зростання обсягу зобов’язань. За оцінками респондентів, залучення зростатимуть як від населення, так і від бізнесу.

За даними опитування, середня вартість фондування в цілому знижувалася четвертий квартал поспіль. Найбільшими за всю історію опитувань, з ІІ кварталу 2021 року, були частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу і населення.

У ІI кварталі респонденти відзначили значне зростання зобов’язань банків у цілому. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 17 червня до 8 липня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.