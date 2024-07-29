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Банки мають намір знизити ставки за депозитами, - опитування НБУ

Україна, Понеділок 29 липня 2024 11:57
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Банки мають намір знизити ставки за депозитами, - опитування НБУ Фото: Ставки за депозитами будуть падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Майже всі банки очікують подальшого зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (III квартал 2024 року).

У ІІІ кварталі фінустанови в цілому очікують зростання обсягу зобов’язань. За оцінками респондентів, залучення зростатимуть як від населення, так і від бізнесу.

За даними опитування, середня вартість фондування в цілому знижувалася четвертий квартал поспіль. Найбільшими за всю історію опитувань, з ІІ кварталу 2021 року, були частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу і населення.

У ІI кварталі респонденти відзначили значне зростання зобов’язань банків у цілому. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій.

Банки мають намір знизити ставки за депозитами, - опитування НБУ

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 17 червня до 8 липня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, у червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Найбільший вплив на ставку за депозитами для населення становить ставка за депозитними сертифікатами НБУ, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. У квітні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%.

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