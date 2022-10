Банки, які фінансують угоду Маска з Twitter, зазнають величезних збитків, - Reuters

Як і у разі будь-якого великого придбання, банки спробують продати борг Twitter Inc, щоб отримати готівку. Але інвестори втратили апетит до більш ризикованих боргових зобов'язань, таких як кредити з використанням позикових коштів, налякані швидким зростанням відсоткових ставок по всьому світу, побоюваннями рецесії та волатильністю ринку, спричиненими вторгненням Росії в Україну.

У той час як Маск надасть більшу частину з 44 млрд доларів, продавши свою частку у виробнику електромобілів Tesla Inc, спираючись на пайове фінансування від великих інвесторів, великі банки зобов'язалися надати 12,5 млрд доларів.

До них входять Morgan Stanley, Bank of America Corp і Barclays Plc. До складу синдикату також входять Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc та Societe Generale SA.

Галузеві аналітики повідомили Reuters, що перспективи банків, які намагаються продати борг, погані.

Пакет боргу Twitter складається з кредитів із кредитним плечем на 6,5 млрд доларів, забезпечених облігацій на 3 млрд доларів та незабезпечених облігацій на 3 млрд доларів.

"З точки зору банків це далеко не ідеально, - сказав аналітик Wedbush Securities Ден Айвз. - Банки приперті до стіни - вони не мають іншого вибору, крім як профінансувати угоду".