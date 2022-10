Банки, финансирующие сделку Маска с Twitter, понесут огромные убытки, - Reuters

Как и в случае любого крупного приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы получить наличные. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением России в Украину.

В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.

В их число входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.

Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохие.

Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд долларов.

"С точки зрения банков это далеко не идеально, - сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. - Банки приперты к стене - у них нет другого выбора, кроме как профинансировать сделку".