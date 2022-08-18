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Как банки и финансовая система будут работать на День Независимости: разъяснение НБУ

Фото: на День Независимости банки будут работать в обычном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 24 августа - День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в том числе для банковской системы", - говорится в сообщении.

В то же время Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа 2022 года будут работать в обычном режиме, добавили в НБУ.

Напомним, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Как сообщало РБК-Украина, предварительные расчеты синоптиков говорят, что на День Независимости 24 августа в Киеве будет жаркая погода без дождя. Температура поднимется до 30 градусов тепла.

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