Как банки и финансовая система будут работать на День Независимости: разъяснение НБУ

В Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 24 августа - День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в том числе для банковской системы", - говорится в сообщении.

В то же время Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа 2022 года будут работать в обычном режиме, добавили в НБУ.

Напомним, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.