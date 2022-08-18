Як банки та фінансова система працюватимуть на День Незалежності: роз'яснення НБУ

В Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться в повідомленні.

Водночас Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі, додали в НБУ.

Нагадаємо, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.