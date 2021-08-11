Банки должны кредитовать реальный сектор экономики, а не спекулировать на ценных бумагах, - ФРУ

"По оценкам экспертов, увеличение кредитования реального сектора экономики на 10% добавляет к росту ВВП до 2%. Однако в Украине уровень кредитов к ВВП за последние 6 лет упал почти на 47%. Потому что вместо кредитования реального сектора экономики коммерческие банки спекулируют на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)", - заявили в ФРУ.

Запустить экономику без кредитования предприятий невозможно, отмечают в Федерации, но в Украине еще в 2019 году ставки по кредитам в банках превышали 15% годовых. И именно программа "Доступные кредиты 5-7-9" помогает исправить ситуацию: предприниматель может получить кредит под рыночные проценты, а часть процентной ставки банка будет компенсировать государство.

"По данным Минэкономики, более 21,5 тыс. предприятий воспользовались возможностями программы. Благодаря ей было сохранено более 172 тыс. рабочих мест и создано более 19 тыс. новых. Благодаря этому объемы отчислений в Государственный бюджет по налогу на прибыль увеличились на 19%, по ЕСВ - на 8%", - отметили в ФРУ.

Однако коммерческим банкам не по нраву кредитовать реальный сектор, поэтому они хотят свернуть программу, предупреждают в Федерации.

"Им гораздо проще и выгоднее инвестировать в долговые ценные бумаги, а не в экономику и создание новых рабочих мест. В обычные финансовые спекуляции! Для страны это имеет катастрофические последствия. Ведь именно реальный сектор, его кредитование, инвестиции в него генерируют рабочие места. Именно поэтому государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9" должна продолжить работать и кредитовать реальный сектор экономики", - отметили в ФРУ.