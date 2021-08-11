Банки мають кредитувати реальний сектор економіки, а не спекулювати на цінних паперах, - ФРУ

"За оцінками експертів, збільшення кредитування реального сектору економіки на 10% додає до зростання ВВП до 2%. Однак в Україні рівень кредитів до відношенню до ВВП за останні 6 років впав майже на 47%. Тому що замість кредитування реального сектору економіки комерційні банки спекулюють на облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП)", - заявили у ФРУ.

Запустити економіку без кредитування підприємств неможливо, наголошують у Федерації, проте в Україні ще у 2019 році ставки за кредитами у банках перевищували 15% річних. І саме програма "Доступні кредити 5-7-9" допомагає виправити ситуацію: підприємець може отримати кредит під ринкові відсотки, а частину відсоткової ставки банку компенсуватиме держава.

"За даними Мінекономіки, понад 21,5 тис. підприємств скористались можливостями програми. Завдяки їй було збережено понад 172 тис. робочих місць та створено понад 19 тис. нових. Завдяки цьому обсяги відрахувань до Державного бюджету за податком на прибуток збільшилися на 19%, за ЄСВ - на 8%", - наголосили у ФРУ.

Однак комерційним банкам не до вподоби кредитувати реальний сектор, тому вони хочуть згорнути програму, попереджають у Федерації.

"Їм значно простіше та вигідніше інвестувати у боргові цінні папери, а не в економіку і створення нових робочих місць. У звичайні фінансові спекуляції! Для країни це має катастрофічні наслідки. Адже саме реальний сектор, його кредитування, інвестиції в нього генерують робочі місця. Саме тому державна програма "Доступні кредити 5-7-9" має продовжити працювати та кредитувати реальний сектор економіки", - наголосили у ФРУ.