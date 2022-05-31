UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как банки будут работать на Троицу: разъяснение НБУ

Фото: Банки на Троицу будут работать по обычному графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Таким образом, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

По данным пресс-службы, межбанковские переводы через систему СЭП будут проводиться с 11 до 13 июня 2022 года включительно датой банковского дня 13 июня 2022 года.

Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки