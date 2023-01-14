Банки за 2022 рік підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 5,5 до 6,4% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за 2022 рік зросли з 9,1% до 20,1% річних, валютними зросли з 4,1% до 5,2%.

Кредитний портфель банків за 2022 рік скоротився на 3,5% до 1008 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 13,6% до 210 млрд гривень, підприємств скоротилося на 0,2% до 773 млрд гривень.