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Банки за 2022 год повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 года в национальной валюте составляли 35,1% годовых. По сравнению с декабрем 2021 года ставки выросли 1,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,5% до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2022 год выросли с 9,1% до 20,1% годовых, по валютным выросли с 4,1% до 5,2%.

Кредитный портфель банков за 2022 год сократился на 3,5% до 1 008 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 13,6% до 210 млрд гривен, предприятий сократился на 0,2% до 773 млрд гривен.

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Прибыль банков росла пятый месяц подряд.

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