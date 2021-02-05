В банках объяснили, почему не вырос спрос на доллары после локдауна

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Завершение январского локдауна не оказало давления на курс гривны к доллару. Деловая активность в Украине оживилась после снятия ограничений для бизнеса, но резкого скачка спроса на валюту не произошло

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца".

"Курс колебался на протяжении последних нескольких недель в диапазоне 28,10-28,20 гривен/доллар и в начале февраля пробил отметку 28 гривен/доллар. Это говорит все-таки о слабом спросе на валюту, несмотря на рост цен на энергоносители на мировых биржах, а также зимнем периоде, когда спрос на нефть и газ традиционно растет", - отметил директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

Директор по рынкам капитала "Альфа-Банка Украина" Татьяна Попович полагает, что активность импортеров вырастет позже, а пока у них еще есть текущие остатки, которые надо продавать. "Некоторые клиенты купили валюту наперед или, наоборот, не покупают импортную продукцию, ожидая новых локдаунов", - полагает она.

Если говорить о частном секторе, то спрос на валюту в январе был небольшим из-за праздников и низкой финансовой активности, добавил начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко. Кроме того, из-за карантина многие украинцы не поехали на праздники за рубеж, что также повлияло на спрос на иностранную валюту, уточнил он.

"Этот факт подтверждает официальная статистика НБУ. Объемы купленной и проданной валюты в январе почти одинаковые с небольшим положительным сальдо в сторону продажи валюты", - говорит Левченко. В корпоративном секторе ситуация похожа, разве что активизировались импортеры, которые закупают нефтепродукты на фоне роста цен на нефть, отметил эксперт.

Напомним, банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в январе 2021 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 349,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,4 млн долларов. Таким образом после перерыва в два месяца зафиксирована чистая продажа валюты населением, которая составил 53,4 млн долларов.