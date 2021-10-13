В банках назвали причины укрепления гривны

Предложение валюты сейчас значительно превышает спрос. И только стараниями Нацбанка курс не "просел" еще ниже, регулятор сейчас стал основным покупателем валюты, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. Нерезиденты активизировались с покупкой валюты за гривну, полученную от погашения ОВГЗ. Но это пока не повлияло на курсовую динамику, считает Кабин.

Главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный считает, что укрепление гривны продолжается за счет выручки аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы в первой половине месяца. Сейчас рынку не хватает спроса, чтобы подрасти, а упасть пока не дает регулятор, подтверждает он.

"Импорт сдает позиции, и подход регулятора к выкупу валюты в ЗВР изменился по сравнению с летним периодом, чем дал возможность укрепляться курсу чуть быстрей. Но уже в середине октября регулятор дал понять, что начнет сдерживать сильное укрепление своими интервенциями на рынок, скупая излишек. За первую неделю октября НБУ купил более 225 млн долларов", - рассказал Куринный.

Нацбанк, видимо, будет только наращивать покупку, чтобы не дать курсу гривны укрепиться ниже 26 гривен/доллар в краткосрочной перспективе, прогнозирует трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Если говорить о сезонных факторах, то, по словам Куринного, далеко не всегда в октябре наблюдается рост курса доллара. "Обычно только начало осени дает импульс, то есть начало сентября, после следует довольно длинная и скучная картина. Гривна немного укрепляется и остается в одном узком диапазоне (флэт), если не случается форс-мажоров и т.д.", - уточнил главный дилер ОТП Банка

Укрепление курса гривны в последние недели выглядит достаточно аномальным, несмотря на очевидные тенденции по увеличению стоимости энергетического импорта в страну. В теории, как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, это должно негативно влиять на торговый баланс и оказывать давление на курс национальной валюты. Учитывая это, курс доллара к гривне, по мнению Чурина, должен быть на несколько процентов выше.