Банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России

Вместе с французским Societe Generale и австрийским Raiffeisen UniCredit входит в число европейских кредиторов, наиболее зависимых от России, где он управляет 14-м по величине банком страны.

Его местное присутствие и значительный трансграничный риск повлекут за собой убытки в размере 7,4 млрд евро в случае наихудшего сценария, который уничтожит его российский бизнес, заявили на прошлой неделе.

"Мы завершаем срочный обзор страны и рассматриваем возможность выхода", - заявила генеральный директор Андреа Орсель на Европейской финансовой конференции Morgan Stanley в Лондоне.

Российское подразделение UniCredit имеет кредиты на сумму около 8 млрд евро, финансируемые за счет местных депозитов.

Убыток от отказа от бизнеса составит максимум 1,9 млрд евро. Тем не менее, трансграничные риски и дерривативы добавляют к счету еще 5,5 млрд евро.