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Банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России

Автор: Александр Белоус

Итальянский банк UniCredit изучает способы ухода из России после вторжения в Украину. Но ему необходимо найти решение для своих 4000 местных сотрудников и европейских компаний, которые он обслуживает и которые также пытаются уйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вместе с французским Societe Generale и австрийским Raiffeisen UniCredit входит в число европейских кредиторов, наиболее зависимых от России, где он управляет 14-м по величине банком страны.

Его местное присутствие и значительный трансграничный риск повлекут за собой убытки в размере 7,4 млрд евро в случае наихудшего сценария, который уничтожит его российский бизнес, заявили на прошлой неделе.

"Мы завершаем срочный обзор страны и рассматриваем возможность выхода", - заявила генеральный директор Андреа Орсель на Европейской финансовой конференции Morgan Stanley в Лондоне.

Российское подразделение UniCredit имеет кредиты на сумму около 8 млрд евро, финансируемые за счет местных депозитов.

Убыток от отказа от бизнеса составит максимум 1,9 млрд евро. Тем не менее, трансграничные риски и дерривативы добавляют к счету еще 5,5 млрд евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация