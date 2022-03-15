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Банк UniCredit розглядає можливість відходу з Росії

Автор: Олександр Білоус

Італійський банк UniCredit вивчає способи відходу з Росії після вторгнення в Україну. Але йому необхідно знайти рішення для своїх 4000 місцевих співробітників і європейських компаній, які він обслуговує і які також намагаються піти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Разом з французьким Societe Generale і австрійським Raiffeisen UniCredit входить до числа європейських кредиторів, найбільш залежних від Росії, де він управляє 14-м за величиною банком країни.

Його місцева присутність і значний транскордонний ризик спричинять збитки у розмірі 7,4 млрд євро у разі найгіршого сценарію, який знищить його російський бізнес, заявили минулого тижня.

"Ми завершуємо терміновий огляд країни і розглядаємо можливість виходу", - заявила генеральний директор Андреа Орсель на Європейській фінансовій конференції Morgan Stanley в Лондоні.

Російський підрозділ UniCredit має кредити на суму близько 8 млрд євро, що фінансуються за рахунок місцевих депозитів.

Збиток від відмови від бізнесу складе максимум 1,9 млрд євро. Тим не менш, транскордонні ризики і деривативи додають до рахунку ще 5,5 млрд євро.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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