Банк UniCredit розглядає можливість відходу з Росії

Разом з французьким Societe Generale і австрійським Raiffeisen UniCredit входить до числа європейських кредиторів, найбільш залежних від Росії, де він управляє 14-м за величиною банком країни.

Його місцева присутність і значний транскордонний ризик спричинять збитки у розмірі 7,4 млрд євро у разі найгіршого сценарію, який знищить його російський бізнес, заявили минулого тижня.

"Ми завершуємо терміновий огляд країни і розглядаємо можливість виходу", - заявила генеральний директор Андреа Орсель на Європейській фінансовій конференції Morgan Stanley в Лондоні.

Російський підрозділ UniCredit має кредити на суму близько 8 млрд євро, що фінансуються за рахунок місцевих депозитів.

Збиток від відмови від бізнесу складе максимум 1,9 млрд євро. Тим не менш, транскордонні ризики і деривативи додають до рахунку ще 5,5 млрд євро.