Банк "Сич" установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны

Отмечается, что новые тарифы были введены в действие 18 марта.

До войны в банке действовала комиссия в размере 0,8% от суммы перевода (максимальный размер комиссии составлял 1 тыс. грн).

В других украинских банках размер комиссии на сегодня в большинстве случае установлен в размере до 1%, и ограничивается единоразовым платежом максимум в 2,5 тыс. грн.

По мнению журналистов, такое решение можно объяснить тем, что банк оказался на грани банкротства и пытается удержать оставшихся у него клиентов.

Напомним, еще в 2019 г. Нацбанк признал бывшего акционера "Родовид Банка" Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Сич" владельцы которого по документам - Олег Баланда и Валерий Раздорожный.

В свою очередь, Горбуненко известен как финансист, приближенный к олигарху Дмитрию Фирташу, экстрадиции которого добиваются власти США.