Банк "Січ" встановив рекордну комісію на переказ коштів під час війни

Зазначається, що нові тарифи було введено в дію 18 березня.

До війни в банку діяла комісія в розмірі 0,8% від суми переказу (максимальний розмір комісії становив 1 тис.грн).

В інших українських банках розмір комісії на сьогодні в більшості випадків встановлений у розмірі до 1%, і обмежується одноразовим платежем максимум у 2,5 тис. грн.

На думку журналістів, таке рішення можна пояснити тим, що банк опинився на межі банкрутства і намагається утримати залишилися у нього клієнтів.

Нагадаємо, ще у 2019 р. Нацбанк визнав колишнього акціонера "Родовід Банку" Дениса Горбуненка фактичним контролером банку "Січ" власники якого за документами - Олег Баланда і Валерій Раздорожний.

Своєю чергою, Горбуненко відомий як фінансист, наближений до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадиції якого домагаються влади США.