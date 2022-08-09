"Банк Сич" первым досрочно погасил в полном объеме кредит рефинансирования НБУ

Как отмечается, на днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

До этого самой крупной сделкой по возврату рефинанса среди частных банков было погашение на сумму 884 млн грн.

В "Банке Сич" сообщили, что после повышения учетной ставки расходы на обслуживание кредита рефинанса достигли 67 млн грн в месяц.

После погашения займа "Банк Сич" первым среди банков в полном объеме снял с себя бремя обслуживания кредита НБУ, что даст возможность финучреждению развиваться.

"Сэкономленные средства будут направлены на развитие банка в столь сложное для страны время, часть пойдет на помощь ВСУ", - заявил глава набсовета и акционер банка "Банка Сич" Олег Баланда.

Как известно, после повышения учетной ставки НБУ до 25% Ассоциация украинских банков заявила о возможном закрытии около 20 отечественных финансовых учреждений из-за невозможности погашения кредитов Нацбанка, которые частные банки брали под 7-11% годовых, а вынуждены возвращать под 25-27%.

"Банк Сич" - универсальный банк, основанный в 2011 году. Акционерами банка выступают физические лица - граждане Украины Олег Баланда (55,6%) и Валерий Раздорожный (31%).

Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" присвоило "Банку Сич" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaААА инвестиционной категории с прогнозом "в развитии".

По состоянию на 1 августа 2022 года "Банк Сич" соблюдал все нормативы НБУ.

Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Ассоциации фондовых торговцев, Независимой ассоциации банков Украины, Ассоциации украинских банков.