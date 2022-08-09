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"Банк Січ" першим достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ

Фото: "Банк Січ" першим достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Банк Січ", що належить українцям Валерію Раздорожному й Олегу Баланді, став першим банком, достроково погасив в повному обсязі кредит рефінансування НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, днями фінансова установа повністю розрахувалася з Нацбанком за кредитом в обсязі 3,15 млрд грн, що також стало найбільшим поверненням рефінансу серед українських приватних банків після підвищення облікової ставки до 25% річних.

До цього найбільшою угодою з повернення рефінансу серед приватних банків було погашення на суму 884 млн грн.

У "Банку Січ" повідомили, що після підвищення облікової ставки витрати на обслуговування кредиту рефінансу досягли 67 млн грн на місяць.

Після погашення позики "Банк Січ" першим серед банків у повному обсязі зняв з себе тягар обслуговування кредиту НБУ, що дасть можливість фінустанові розвиватися.

"Зекономлені кошти будуть спрямовані на розвиток банку в такий складний для країни час, частина піде на допомогу ЗСУ", - заявив глава наглядової ради і акціонер банку "Банку Січ" Олег Баланда.

Як відомо, після підвищення облікової ставки НБУ до 25% Асоціація українських банків заявила про можливе закриття близько 20 вітчизняних фінансових установ через неможливість погашення кредитів Нацбанку, які приватні банки брали під 7-11% річних, а змушені повертати під 25-27%.

"Банк СІЧ" - універсальний банк, заснований в 2011 році. Акціонерами банку виступають фізичні особи-громадяни України Олег Баланда (55,6%) і Валерій Раздорожний (31%).

Національне рейтингове агентство "Рюрік" присвоїло "Банку Січ" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом"у розвитку".

Станом на 1 серпня 2022 року "Банк Січ" дотримувався всіх нормативів НБУ.

Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Асоціації фондових торговців, Незалежної асоціації банків України, Асоціації українських банків.

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