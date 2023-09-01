Банк розвитку Ради Європи може виділити Україні 100 млн євро: куди підуть кошти

Ключові напрямки співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров'я. На них обговорюється залучення 100 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на реалізацію поточних та запуск нових проектів за чотирма напрямками.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) може виділити 100 мільйонів євро на забезпечення першочергових потреб України у сфері охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію поточних, а також запуск нових проектів за чотирма напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

У ході зустрічі глави МОЗ Віктора Ляшка з представниками місії БРРЄ сторони обговорили взаємодію та посилення співпраці у сфері охорони здоров'я, спрямованої на відновлення постраждалої медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабної війни РФ, а також розвиток системи медичної допомоги.

Як зазначив міністр, допомога від міжнародних партнерів є надзвичайно важливою для підтримки стійкості медсистеми України, оскільки "навантаження зросло в рази, лікарі працюють в надскладних умовах, однак продовжують щодня рятувати життя людей".

"Кошти, після схвалення кредиту, будуть спрямовані на розвиток послуг у пріоритетних на сьогодні напрямах - психічне здоров'я та реабілітація", - заявив Ляшко.

За словами керівниці відділу грантових операцій та нових інструментів Банку розвитку Ради Європи Жасміни Глісович, приєднання України до БРРЄ відбулося лише в середині червня, але "перший проект уже на шляху затвердження".

У МОЗ додали, що основний напрямок проектів стосується:

відновлення та модернізації лікарняної допомоги (згідно з реформами про відновлення лікарень з урахуванням енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії);

розроблення галузевого планування мережі лікарень, технічних специфікацій та проектної документації;

підтримки розвитку потенціалу щодо цифровізації та інновацій (впровадження цифрового інструменту для відстеження звернень пацієнтів від місцевого до національного рівня в єдиній системі, розробка основних модулів електронної системи охорони здоров'я e-Health).

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін також розповів, що з грудня МОЗ України у співпраці зі Світовим банком працює над проектом "Зміцнення системи охорони здоров'я та порятунок життів" (HEAL Ukraine), спрямованим на відновлення та реконструкцію медичної інфраструктури, цифровізацію, а також розвиток напрямів реабілітації та психічного здоров'я.

"Додаткове фінансування в рамках міжнародного співробітництва з Банком розвитку Ради Європи дозволить розширити поточні проекти та розпочати нові", - зазначив він.

Також у відомстві додали, що частина коштів буде спрямована на забезпечення нових та невідкладних потреб у сфері психічного здоров'я та реабілітації:

закупівлю обладнання,

відновлення та створення медичної інфраструктури для підвищення доступності цих послуг.

Крім того, частину допомоги планується залучити на відновлення мережі закладів "первинки":

розширення мережі та модернізацію будівель,

забезпечення роботи мобільних груп з надання медпослуг у постраждалих та віддалених районах.

Співпраця України з Банком розвитку Ради Європи

Україна 15 червня завершила процес вступу та стала 43 країною-членом Банку розвитку Ради Європи. Співпраця Банку з Україною є однією зі стратегічних цілей співпраці на 2023-2027 роки.

Зазначимо, що набуття Україною членства у БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство у червні 2022 року.

Цей Банк був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.