Банк Raiffeisen заробляє на фірмах військової машини Путіна, - Bloomberg

Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад 62 млн рублів (620 тисяч доларів) як гонорари за свої послуги від однієї російської хімічної компанії торік, показують банківські виписки та інші документи. Ця фірма постачала санкціонованій компанії інгредієнти, необхідні для виробництва військових систем.

Європейські урядовці, знайомі з документами, кажуть, що "майже напевно" у банку є й інші клієнти, які постачають російську військову промисловість після того, як Путін перевів свою економіку на військові рейки.

Зростання прибутку

У той час як минулого року ракетні підрозділи Путіна атакували українських мирних жителів і критично важливу інфраструктуру, Raiffeisen отримав понад 1 млрд євро прибутку після сплати податків від свого російського підрозділу за перші три квартали. Це становило майже 50% прибутку, отриманого групою загалом, і більш ніж удвічі більше, ніж підрозділ заробив за два повних роки до вторгнення. За той самий дев'ятимісячний період банк виплатив Росії 277 млн євро податків.

Банк не може перевести активи в материнську компанію в Австрії, навіть незважаючи на зростання прибутку. Контроль за капіталом, запроваджений Москвою, означає, що Raiffeisen не міг отримати доступ до прибутку протягом багатьох років і, як наслідок, накопичив 4,4 млрд євро надлишкового капіталу, що застряг у Росії.

Це ставить перед керівниками банку, ринкова капіталізація якого становить близько 7 млрд євро, серйозну дилему. З одного боку, вони зіткнулися з можливим шоком від втрати своєї найприбутковішої дочірньої компанії, а з іншого - з тиском з боку регулюючих органів.

Банк потрапив під тиск з боку американських регуляторів і Європейського центрального банку, які вимагають прискорити вихід. Raiffeisen також управляє одним з найбільших іноземних банків в Україні.

UniCredit SpA і угорський OTP Bank Nyrt входять до числа кількох інших іноземних банків, які все ще працюють на Росії, тоді як Societe Generale SA визнав свої збитки і пішов незабаром після повномасштабного вторгнення у 2022 році. ING Groep NV оголосила про продаж свого підрозділу 28 січня, заявивши, що очікує зафіксувати збиток у розмірі 700 євро. Goldman Sachs Group отримала схвалення Москви на угоду з продажу свого російського підрозділу.

Плануючі бомби

Банківські виписки російського виробника хімікатів Unichim, який не перебуває під санкціями, показують, що торік він заплатив Raiffeisen комісійні, а також витрати на перекази, збори за обслуговування рахунків і збори, пов'язані з валютними операціями.

Виписки також показують, що Unichim постачав кислоти російській фірмі Rawenstvo, яка перебуває під санкціями, зокрема для російського урядового проєкту, який, за словами європейських урядовців, розробляє й модернізує платформи та боєприпаси для систем залпового вогню і планерних бомб.

Rawenstvo розробляє і виробляє навігаційні радіолокаційні системи, згідно з даними Міністерства фінансів США. Компанія є підрозділом також санкціонованого державного концерну "Граніт-Електрон", який виробляє ключові елементи ракетних систем, як-от системи автоматичного управління і системи радіоелектронної боротьби для російського флоту.

За даними Міністерства фінансів США, материнська компанія Rawenstvo, Концерн "Граніт-Електрон", пов'язана з АТ "Корпорація тактичної ракетної зброї", державним оборонним конгломератом, який виробляє багато систем озброєння, що Росія використовує проти України. Усі три компанії раніше були піддані санкціям з боку США незабаром після російського вторгнення, а також підпадають під обмеження ЄС.

Компанія Unichim була створена 2019 року в Санкт-Петербурзі і має ліцензію на постачання хімікатів.