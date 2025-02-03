Банк Raiffeisen зарабатывает на фирмах военной машины Путина, - Bloomberg

Российское подразделение Raiffeisen получило более 62 млн рублей (620 тысяч долларов) в качестве гонораров за свои услуги от одной российской химической компании в прошлом году, показывают банковские выписки и другие документы. Эта фирма поставляла санкционированной компании ингредиенты, необходимые для производства военных систем.

Европейские правительственные чиновники, знакомые с документами, говорят, что "почти наверняка" у банка есть и другие клиенты, снабжающие российскую военную промышленность после того, как Путин перевел свою экономику на военные рельсы.

Рост прибыли

В то время как в прошлом году ракетные подразделения Путина атаковали украинских мирных жителей и критически важную инфраструктуру, Raiffeisen получил более 1 млрд евро прибыли после уплаты налогов от своего российского подразделения за первые три квартала. Это составило почти 50% прибыли, полученной группой в целом, и более чем в два раза больше, чем подразделение заработало за два полных года до вторжения. За тот же девятимесячный период банк выплатил России 277 млн евро налогов.

Банк не может перевести активы в материнскую компанию в Австрии, даже несмотря на рост прибыли. Контроль за капиталом, введенный Москвой, означает, что Raiffeisen не мог получить доступ к прибыли в течение многих лет и, как следствие, накопил 4,4 млрд евро избыточного капитала, застрявшего в России.

Это ставит перед руководителями банка, рыночная капитализация которого составляет около 7 млрд евро, серьезную дилемму. С одной стороны, они столкнулись с возможным шоком от потери своей самой прибыльной дочерней компании, а с другой - с давлением со стороны регулирующих органов.

Банк попал под давление со стороны американских регуляторов и Европейского центрального банка, требующих ускорить выход. Raiffeisen также управляет одним из крупнейших иностранных банков в Украине.

UniCredit SpA и венгерский OTP Bank Nyrt входят в число нескольких других иностранных банков, все еще работающих на России, в то время как Societe Generale SA признал свои убытки и ушел вскоре после полномасштабного вторжения в 2022 году. ING Groep NV объявила о продаже своего подразделения 28 января, заявив, что ожидает зафиксировать убыток в размере 700 евро. Goldman Sachs Group получила одобрение Москвы на сделку по продаже своего российского подразделения.

Планирующие бомбы

Банковские выписки российского производителя химикатов Unichim, который не находится под санкциями, показывают, что в прошлом году он заплатил Raiffeisen комиссионные, а также расходы на переводы, сборы за обслуживание счетов и сборы, связанные с валютными операциями.

Выписки также показывают, что Unichim поставлял кислоты находящейся под санкциями российской фирме Rawenstvo, в том числе для российского правительственного проекта, который, по словам европейских правительственных чиновников, разрабатывает и модернизирует платформы и боеприпасы для систем залпового огня и планирующих бомб.

Rawenstvo разрабатывает и производит навигационные радиолокационные системы, согласно данным Министерства финансов США. Компания является подразделением также санкционированного государственного концерна "Гранит-Электрон", который производит ключевые элементы ракетных систем, такие как системы автоматического управления и системы радиоэлектронной борьбы для российского флота.

По данным Министерства финансов США, материнская компания Rawenstvo, Концерн "Гранит-Электрон", связана с АО "Корпорация тактического ракетного оружия", государственным оборонным конгломератом, который производит многие из систем вооружения, которые Россия использует против Украины. Все три компании ранее были подвергнуты санкциям со стороны США вскоре после российского вторжения, а также подпадают под ограничения ЕС.

Компания Unichim была создана в 2019 году в Санкт-Петербурге и имеет лицензию на поставку химикатов.